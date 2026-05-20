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Sono cominciate le procedure di selezione e reclutamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri, con assegnazione nelle seguenti specializzazioni:
- 2 posti per la medicina;
- 1 posto per le investigazioni scientifiche - fisica;
- 2 posti per le investigazioni scientifiche - chimica;
- 4 posti per la telematica;
- 2 posti per il genio;
- 3 posti per l'amministrazione e commissariato;
Inoltre, sono previsti 3 posti riservati a Carabinieri già in servizio:
- 1 posto per la telematica;
- 1 posto per il genio;
- 1 posto per l'amministrazione e commissariato.
I candidati interessati potranno presentare la propria candidatura online tramite il sito www.carabinieri.it nella sezione dedicata ai concorsi, seguendo le istruzioni fornite.
Possono partecipare al concorso, per una specializzazione, cittadini italiani in possesso di laurea magistrale nell'ambito di interesse e con un'età inferiore ai 32 anni alla scadenza delle domande.
I vincitori del concorso saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri e seguiranno un corso annuale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, focalizzato sui contenuti tecnico-professionali.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 17 giugno 2026.