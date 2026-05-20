Maxi operazione dei Carabinieri della Stazione Temporanea di Flumini di Quartu contro il degrado ambientale nelle campagne della zona. Quattro persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Cagliari con l’accusa, in concorso, di abbandono incontrollato di rifiuti e gestione di discarica abusiva.

L’intervento è scattato al termine di un’attività di monitoraggio avviata nei giorni scorsi in un terreno semi-abbandonato situato in una zona residenziale della frazione di Flumini, nell’entroterra a circa tre chilometri dal litorale.

Secondo quanto ricostruito dai militari, durante un servizio perlustrativo dello scorso 13 maggio, era stato individuato un ingente accumulo di materiali sospetti. Da lì sono partiti ulteriori controlli e appostamenti che hanno portato all’ispezione effettuata nella giornata di ieri.

All’interno dell’area, i Carabinieri hanno rinvenuto numerosi rifiuti speciali: frigoriferi dismessi, carcasse di automobili, pneumatici, scarti elettrici e plastici, oltre a grandi quantità di materiale ferroso. Una situazione che avrebbe trasformato il terreno in una vera e propria discarica abusiva, con potenziali rischi ambientali e sanitari.

Le quattro persone denunciate, di età compresa tra i 38 e i 61 anni, sono residenti a Cagliari, disoccupate e già note alle forze dell’ordine.

I militari hanno richiesto all’Autorità giudiziaria il sequestro preventivo dell’area e sollecitato l’emissione di un’ordinanza comunale per la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi a carico dei responsabili.