"Ale and Friends", memorial musicale dedicato ad Alessio Massessi, noto dj, imprenditore e organizzatore di eventi originario di Villaputzu, scomparso tragicamente nel novembre del 2021 all’età di 38 anni, torna anche quest'anno.

La quinta edizione dell’evento si terrà domenica 24 maggio, dalle ore 12:00, al Sunshine Rey Beach Bar di Costa Rei, nel comune di Muravera, con ingresso gratuito.

Sul palco si alterneranno numerosi artisti e protagonisti della scena musicale isolana e nazionale, tra cui Carolina Marquez, Haiducii, Samuele Sartini, Mark Lanzetta e Marco Marongiu live. Presenti anche diversi vocalist e dj amici di Alessio, uniti per ricordarne il carisma, la passione e il contributo dato al mondo dello spettacolo sardo.

Massessi era considerato uno dei pilastri dell’intrattenimento in Sardegna. Conosciuto e apprezzato ben oltre il Sarrabus e l’Ogliastra, aveva costruito negli anni una rete di eventi, collaborazioni e serate che lo avevano portato a lavorare anche fuori dall’Isola.

La sua vita si spezzò in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 38, nei pressi di Castiadas. Nell’impatto perse la vita anche Ambra Utzeri, 31 anni, originaria di Villasimius, moglie e madre di tre bambini.

A quasi cinque anni dalla tragedia, amici, colleghi e appassionati di musica continuano a ricordare Alessio Massessi attraverso una giornata di festa, musica e condivisione, nel segno dell’energia che lo aveva reso una figura amatissima nel panorama dell’intrattenimento sardo.