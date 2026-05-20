È stata ufficialmente presentata l’edizione 2026 di, DiscoItaliaLive, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, che dal 24 al 26 luglio prossimi animerà Piazza Sella a Iglesias con tre serate dedicate alla musica italiana dal vivo.

Per il quinto anno consecutivo, il festival porterà nel cuore della città sulcitana alcuni tra i protagonisti più amati della scena musicale nazionale, confermandosi un punto di riferimento tra gli eventi estivi della Sardegna e richiamando migliaia di spettatori da tutta l’Isola e non solo. Sul palco saliranno gli Zero Assoluto, Alexia, Dargen D’Amico, Pupo e Noemi.

"Disco Italia Live rappresenta uno degli eventi di punta della nostra estate - ha dichiarato il sindaco Mauro Usai -. In questi anni il festival è cresciuto tantissimo e ci ha consentito di portare a Iglesias artisti di livello nazionale e internazionale. Eventi di questo tipo generano una importante ricaduta per la città, per le attività produttive, per il commercio e per le strutture ricettive, contribuendo a rendere Iglesias sempre più attrattiva dal punto di vista turistico e culturale».

Soddisfazione anche da parte dell’assessora allo Spettacolo, Carlotta Scema: "Abbiamo voluto costruire un cartellone variegato, capace di coinvolgere pubblici diversi e generazioni differenti. Dagli anni 2000 fino ai grandi protagonisti della musica italiana contemporanea, DiscoItaliaLive porterà nel cuore della città tre serate di musica, divertimento e condivisione. E farlo con spettacoli gratuiti in Piazza Sella è un valore importante che vogliamo continuare a difendere".

L’edizione 2026 del festival è organizzata da Capricon Concerti in collaborazione con il Comune di Iglesias.

Ingresso gratuito per tutte le serate.