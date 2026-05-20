In occasione del forte afflusso di visitatori per la Cavalcata Sarda, La Polizia Stradale ha intensificato i controlli per contrastare i comportamenti di guida più pericolosi, con particolare attenzione alla velocità, alla guida in stato di ebbrezza e all’uso del cellulare al volante sulle principali arterie della provincia di Sassari.

Nei giorni scorsi, gli agenti hanno effettuato un monitoraggio capillare del territorio provinciale attraverso servizi mirati al controllo della sicurezza stradale: l’episodio più grave è stato registrato lungo la Strada Statale Sassari-Alghero, dove una BMW di grossa cilindrata è stata rilevata dal Telelaser mentre viaggiava alla velocità di 206 chilometri orari. Oltre a questa violazione particolarmente pericolosa, gli agenti hanno contestato altre sei sanzioni per superamento dei limiti di velocità.

L’attività di controllo si è concentrata anche sulla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Durante le verifiche sono stati accertati sette casi di violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada, relativo alla guida in stato di ebbrezza.

Numerose anche le altre infrazioni rilevate nel corso dei servizi: 12 automobilisti sono stati sanzionati per l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida, 22 per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 12 per assenza della copertura assicurativa obbligatoria e 33 per omessa revisione del veicolo.

La Polizia Stradale è intervenuta inoltre, negli stessi giorni, per il rilievo di sei incidenti stradali, quattro dei quali con soli danni materiali.

Complessivamente, l’attività di contrasto alle condotte più rischiose ha portato al ritiro di 26 patenti di guida.