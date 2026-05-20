Una due giorni all’insegna della legalità, della sicurezza e dell’incontro con le istituzioni per i piccoli alunni della scuola primaria di Olbia e Golfo Aranci, protagonisti degli appuntamenti organizzati il 18 e 19 maggio scorsi dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia.

L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività dell’Arma dedicate alla diffusione della cultura della legalità, ha consentito ai bambini di conoscere da vicino il lavoro svolto quotidianamente dai militari e di osservare mezzi ed equipaggiamenti in dotazione ai reparti operativi.

Durante gli incontri, i bimbi hanno potuto visitare le autoradio di pronto intervento e le motociclette della Sezione Radiomobile, oltre ad ammirare la motovedetta in servizio a La Maddalena, accolta con grande entusiasmo dai più piccoli.

Grande curiosità anche per la postazione allestita dai militari della Sezione Operativa, che hanno illustrato ai piccoli studenti le principali tecniche di sopralluogo e repertamento utilizzate sulle scene del crimine. Numerose le domande rivolte dagli alunni ai Carabinieri, in un clima di partecipazione e interesse.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di dialogo tra le nuove generazioni e l’Arma, permettendo agli studenti di comprendere più da vicino il valore del servizio svolto per la sicurezza collettiva.

Gli incontri hanno inoltre offerto un momento formativo significativo, contribuendo a sensibilizzare i giovani ai temi del senso civico, del rispetto delle regole e della fiducia nelle istituzioni.