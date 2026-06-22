A pochi giorni da una delle settimane più impegnative sul fronte degli incendi in Sardegna, l’emergenza non si ferma e la nuova settimana si apre con un nuovo intervento nel Nord Ovest dell’Isola.

Il Corpo Forestale è stato infatti impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato nelle campagne di Olmedo, in località Lubinu.

Per contrastare il rogo è stato richiesto il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo Forestale di Anela. Sul posto è presente il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (Dos) della Stazione Forestale di Alghero, che sta coordinando gli interventi a terra e dall’alto.

L’incendio arriva dopo giorni particolarmente difficili per la Sardegna, interessata la scorsa settimana da numerosi roghi che hanno impegnato senza sosta il sistema regionale antincendio, con decine di interventi coordinati dal Corpo Forestale e il supporto dei mezzi aerei.