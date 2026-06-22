È accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio il 36enne disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, arrestato nel pomeriggio di ieri, domenica 21 giugno, dai Carabinieri a Siliqua.

L’operazione è scattata dopo un’attività informativa condotta dai militari dell’Arma che, grazie alla conoscenza del territorio e a segnalazioni raccolte nel contesto locale, avevano maturato sospetti su un possibile giro di spaccio attivo nel centro abitato.

Nel corso della perquisizione domiciliare del 36enne, i Carabinieri hanno rinvenuto complessivamente 89 grammi di marijuana, parte della quale già suddivisa in 79 dosi pronte per la presunta attività di cessione. All’interno dell’abitazione è stata inoltre trovata una pianta di cannabis in fase avanzata di crescita, insieme a materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza.

Ultimate le formalità di rito presso la Stazione dei Carabinieri, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo fissata dall’Autorità Giudiziaria.