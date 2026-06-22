Veri e propri momenti di paura nel pomeriggio di ieri, domenica 21 giugno 2026, nell’area del Golgo, nel territorio di Baunei, dove due escursionisti sono stati soccorsi dopo aver perso l’orientamento durante un trekking diretto verso Cala Mariolu.

L’allarme ha attivato immediatamente la squadra 11A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tortolì, in collaborazione con il Reparto Volo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di Alghero.

Determinante l’intervento dall’alto dell’elicottero Drago 143, che ha individuato i due ragazzi ormai disorientati e impossibilitati a rientrare autonomamente al punto di partenza.

Una volta localizzati, i tecnici del soccorso hanno proceduto al recupero tramite verricello, issando a bordo i due escursionisti in sicurezza. Successivamente i due sono stati trasportati in una piazzola di atterraggio e accompagnati nuovamente all’area di partenza dell’escursione.

L’intervento si è concluso fortunatamente senza conseguenze per gli escursionisti coinvolti, grazie alla tempestività delle operazioni di soccorso in un’area particolarmente impervia e frequentata da escursionisti.