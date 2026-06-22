L'infuocata ondata di calore che ha colpito l'Europa centro-occidentale si protrarrà almeno fino alla fine del mese, portando temperature elevate in gran parte dell'Italia. Secondo le previsioni del meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it, le temperature più alte si concentreranno sulle pianure settentrionali e sulle regioni tirreniche, con città come Milano, Firenze e Roma che raggiungeranno picchi di 37-38°C, accentuati dall'effetto "isola di calore".

Le notti saranno particolarmente calde, con temperature che faranno fatica a scendere sotto i 24-25°C, compromettendo il riposo notturno. In Europa, Francia e Germania saranno colpite duramente dall'eccezionale caldo, con possibili picchi fino a 40°C che potrebbero interessare città come Parigi e metropoli tedesche.

La causa di questa anomalia termica è una massiccia bolla d'aria rovente di origine subtropicale che si estenderà sul continente europeo e sul Mediterraneo. Il riscaldamento da compressione all'interno della struttura anticiclonica contribuirà ad aumentare ulteriormente le temperature, portando a valori estremamente elevati, con rischi di superare i record dell'estate del 2003.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, lunedì 22 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani nelle zone interne associati ad isolati rovesci o temporali con cumulati deboli.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari calmi o poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 23 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani nelle zone interne associati ad isolati rovesci o temporali con cumulati deboli o localmente moderati.

Temperature: minime stazionarie, massime in leggero aumento sul settore settentrionale e in calo, localmente anche sensibile, altrove.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: calmi o poco mossi.

Previsioni per la giornata di mercoledì 24 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani nelle zone interne associati ad isolati rovesci o temporali con cumulati deboli.

Temperature: stazionarie o in lieve calo in entrambi i valori.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: calmi o poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo sereno salvo locali addensamenti pomeridiani nelle zone interne. Le temperature non subiranno variazioni significative in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli a regime di brezza e i mari saranno calmi o poco mossi.



