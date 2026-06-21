Grave incidente, nel tardo pomeriggio di oggi, sulla Statale 195 in prossimità del centro commerciale “I Fenicotteri”. Per cause ancora in corso di accertamento un uomo ha perso il controllo del proprio scooter per poi impattare con violenza contro il guardrail.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme e sul posto è intervenuto il 118 oltre al personale della Polizia Locale per la gestione della viabilità e i rilievi di rito. Il centauro è stato trasferito in codice rosso al Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.