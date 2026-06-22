Non solo una semplice camminata, ma un profondo gesto collettivo di memoria, amore e resistenza: tra il vento del Sinis che accarezzava visi e capelli, e il profumo del mare azzurro che riempiva i polmoni, a San Vero Milis si è svolta ieri, domenica 21 giugno 2026, la camminata solidale promossa da Il Giardino di Lu.

L’associazione, fondata dalla docente in pensione Maria Fois Maglione a Pimentel per sostenere la ricerca e la prevenzione del tumore ovarico, ha potuto contare su un'ampia partecipazione tra chi correva, chi procedeva lentamente, chi pedalava in bicicletta e chi si affidava a un bastone, tutti uniti verso ’unica direzione: il sostegno a una causa importante che nasce dal dolore e si trasforma in impegno concreto.

L’iniziativa ha visto la presenza e il ringraziamento al sindaco di San Vero Milis, insieme alla sezione Avis di San Vero Milis e alle tante realtà associative e volontarie che hanno contribuito alla giornata, rendendo il cammino un vero abbraccio collettivo al progetto.

Il percorso, immerso nei paesaggi incantevoli del Sinis, ha costituito così il simbolo di una comunità che sceglie di non voltarsi dall’altra parte, grazie all'associazione e all'omonima oasi fiorita di tulipani colorati a Pimentel.

Il Giardino di Lu nasce dalla storia di Luena, per tutti Lu, scomparsa nel 2016 a soli 37 anni a causa di un tumore ovarico. Da quel dolore profondo, la madre Maria Fois Maglione ha scelto di trasformare la perdita in azione, costruendo un progetto che unisce sensibilizzazione, ricerca e sostegno scientifico. Non solo ricordo, quindi, ma impegno attivo: borse di studio, progetti di ricerca e iniziative dedicate alla salute femminile.