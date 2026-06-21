Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Pioppo, frazione di Monreale alle porte di Palermo. Un sorpasso vietato in un tratto con striscia bianca continua è costato la vita a una ciclista di 41 anni e ha provocato il ferimento di un altro sportivo.

La vittima si chiamava Mirela Nicoletta Rusu. La donna faceva parte di una società sportiva locale e, per una tragica ironia del destino, aveva recentemente postato sui propri canali social un messaggio di cordoglio per la scomparsa di un'altra ciclista, Adele Cobelli, deceduta in Trentino.

Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli investigatori grazie anche alla fondamentale testimonianza di alcuni ciclisti superstiti, il gruppo di sportivi stava pedalando in direzione Palermo. Dalla parte opposta, diretta verso Pioppo, procedeva una Fiat 500X guidata da un uomo di 38 anni. All'origine dell'impatto fatale ci sarebbe una manovra di sorpasso avvenuta nonostante il divieto segnalato dalla striscia continua tra le due corsie.

“L'abbiamo visto arrivare all'improvviso”, hanno raccontato agli investigatori i tre uomini che erano con la vittima. Per Nicoleta Rusu non c'è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo. Il compagno della donna, che si trovava in sella insieme a lei ed è scampato all'impatto, è stato trasportato al pronto soccorso in forte stato di shock. Un altro ciclista ha riportato ferite lievi ed è stato trasferito in codice giallo in ospedale.