La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata questa mattina a sorpresa in Friuli Venezia Giulia in occasione del Raduno del 3° Raggruppamento Alpini del Triveneto, in corso di svolgimento a Gemona del Friuli.

La visita, annunciata solo all'ultimo momento da una nota ufficiale di Palazzo Chigi e dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani direttamente dal palco, ha permesso alla premier di isolarsi dalle pesanti polemiche delle ultime ore legate al durissimo botta e risposta a distanza con il presidente statunitense Donald Trump.

Arrivata a metà mattina, la premier ha sfilato proprio come le "penne nere", venendo accolta da applausi, incoraggiamenti e cori da parte del pubblico presente ai lati delle strade. Ai microfoni di Telefriuli, Giorgia Meloni ha spiegato così le ragioni del suo viaggio improvviso: “Non era tanto che ero passata da queste parti, ma ero passata per un’altra ragione. Ho pensato che fosse doveroso. Diciamo che avevo bisogno di un po’ di sano orgoglio nazionale e, se non si trova qui, non so dove altro si potrebbe trovare. E poi era anche un'occasione per ringraziare gli Alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi e non solamente durante le Olimpiadi. Quindi sono venuta a dire grazie a queste persone”.

La Presidente del Consiglio ha poi aggiunto un ringraziamento formale al corpo: “Gli alpini sono una certezza e per le istituzioni avere questo genere di certezze fa assolutamente la differenza”.

Al termine della sfilata, dopo essersi concessa a selfie e saluti con i cittadini e i rappresentanti politici presenti, la premier ha affidato ai propri canali social un messaggio di ringraziamento: "Grazie per l'affetto e l'accoglienza", ha scritto postando alcune immagini della sua visita a Gemona.