Momenti di grande paura a metà giornata nel centro abitato di Benetutti per l'incendio di un'abitazione. Intorno alle 13, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Bono sono intervenuti in via Roma.

Per cause che restano ancora in fase di accertamento, le fiamme si sono sprigionate all'interno di una camera da letto, minacciando di estendersi rapidamente al resto dell'edificio. Fortunatamente gli occupanti della casa sono riusciti ad abbandonare l’edificio in totale autonomia, mettendosi in salvo all'esterno.

La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta prontamente sul posto, ha avviato le operazioni di spegnimento, provvedendo successivamente alla bonifica dei locali e alla definitiva messa in sicurezza dello stabile. Sul posto anche il personale sanitario del 118, Barracelli e Carabinieri di Benetutti.