Il professor Alberto Cauli, direttore di Reumatologia presso il Policlinico Duilio Casula a Cagliari, è stato eletto presidente della Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie Reumatologiche (FIRA). Questa nomina, approvata all'unanimità dalla comunità accademica e ospedaliera italiana specializzata in reumatologia, rappresenta un importante riconoscimento per la Scuola di Reumatologia di Cagliari, l'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari e l'Università di Cagliari.

Il suo mandato è ufficialmente iniziato durante il primo Gala FIRA per la Ricerca sulle Malattie Reumatologiche - "Donne in movimento". Questo evento di grande impatto ha combinato arte, cultura e impegno scientifico per sostenere la ricerca sulle malattie reumatologiche ed è stato ospitato presso il suggestivo Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano.

Il Gala è stato condotto da Chiara Bidoli, giornalista del Corriere della Sera, e ha visto la partecipazione straordinaria di Nicoletta Manni, étoile del Teatro alla Scala, e di Timofei Andrijashenko, primo ballerino. Durante la serata, trenta artisti hanno donato le proprie opere d'arte, che sono state messe all'asta per sostenere i progetti della FIRMR.

Durante il suo discorso, il professor Alberto Cauli ha manifestato la sua gratitudine per la fiducia accordatagli e ha ringraziato gli artisti per la loro generosità nei confronti della ricerca e dei pazienti.Negli ultimi vent’anni la ricerca ha compiuto enormi progressi, ha detto il professore "consentendo di migliorare significativamente le cure e la qualità della vita di molte persone affette da malattie reumatologiche. Ma la battaglia non è finita – conclude lo specialista del Policlinico Duilio Casula - servono ancora risorse e impegno per comprendere a fondo i meccanismi alla base di queste patologie e sviluppare terapie sempre più efficaci".