Un gatto rinchiuso in una gabbia di appena 60 centimetri per 30, senza la possibilità di stare in piedi. È quanto hanno accertato gli agenti della Polizia locale intervenuti nell’agro di Sassari, a seguito delle segnalazioni relative alla scomparsa di diversi gatti nella zona.

Nel corso dei controlli effettuati negli ultimi giorni, gli agenti - come da loro riferito - hanno trovato l’animale, visibilmente spaventato, seminascosto sotto una coperta all’interno della piccola struttura metallica. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche la carcassa di un altro gatto.

Sentita l’Autorità giudiziaria, gli agenti sono intervenuti nei confronti del proprietario del terreno. L’uomo ha dichiarato - ha spiegato la Polizia locale - di catturare i gatti perché danneggerebbero la proprietà, sostenendo di liberarli successivamente. Tuttavia, secondo quanto riferito, gli animali scomparsi nei giorni precedenti non sono più stati avvistati né hanno fatto ritorno alle abitazioni dei proprietari.

All’uomo è stato contestato il reato previsto dall’articolo 727, secondo comma, del Codice penale, che punisce chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, con l’arresto fino a un anno o con un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

La gabbia utilizzata, normalmente impiegata per la cattura di animali selvatici, è stata posta sotto sequestro. Il gatto è stato immediatamente liberato.

La Polizia locale ha annunciato che i controlli proseguiranno per verificare eventuali ulteriori episodi di maltrattamento o sparizioni di animali nella zona.