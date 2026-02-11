Nel pomeriggio di lunedì 9 febbraio a Sassari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un uomo per furto aggravato, dopo una chiamata al 112 segnalante un furto in corso presso un negozio di via Budapest.



I militari sono intervenuti prontamente sul posto, bloccando l'uomo, che era stato sorpreso da un dipendente mentre tentava di lasciare il negozio con merce rubata nascosta sotto la felpa, tra cui degli spazzolini elettrici che sono stati restituiti al legittimo proprietario. Inoltre, è stata trovata e sequestrata una dose di eroina nascosta in un calzino.



Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, l'uomo è stato arrestato e trattenuto in attesa dell'udienza di convalida, che si è svolta il giorno successivo. L'arresto è stato confermato e all'uomo è stato imposto l'obbligo di presentarsi alle Forze di Polizia due volte alla settimana.

