È ancora avvolta da molti interrogativi l’aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica nel centro storico di Sassari, dove un ragazzo di 30 anni è stato picchiato violentemente in via Rosello.

L’allarme è scattato nelle ore notturne. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sassari e il personale sanitario del 118, che hanno soccorso il giovane, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata con diverse fratture al volto. A causa delle sue condizioni, è stato disposto il ricovero nel reparto di rianimazione.

Nella giornata di ieri, fortunatamente, le condizioni del ferito hanno fatto registrare un miglioramento. I Carabinieri sono riusciti a sentirlo, ma il suo racconto è apparso ancora confuso. Gli investigatori contano di poterlo interrogare nuovamente quando il quadro clinico lo consentirà, per chiarire quanto accaduto e ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione.

Nel frattempo, le indagini proseguono. Gli inquirenti stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per individuare i responsabili del pestaggio e fare luce su quanto successo.