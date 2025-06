La tartaruga marina ribattezzata "Francesca Antonio" verrà liberata domani, giovedì 5 giugno alle 11:30. Il giovane esemplare, salvato lo scorso dicembre nel golfo dell'Asinara dal peschereccio "Antonio Padre" di Stintino, era in difficoltà e non poteva nuotare liberamente.

Dopo essere stato curato presso il centro di recupero della fauna marina dell'isola dell'Asinara, Francesca Antonio si è ripreso completamente da una costipazione intestinale causata dall'ingestione accidentale di plastica.

Il rilascio avverrà sulla spiaggia della Pelosa a Stintino, con la partecipazione dell'Associazione CRAMA, i pescatori dell'Antonio Padre, il Commissario del parco e l'assessore all'ambiente del Comune di Stintino.

L'evento, organizzato dal Parco dell'Asinara in collaborazione con il Comune di Stintino, vedrà la presenza di studenti locali e autorità come la Capitaneria di Porto Torres, il Corpo Forestale e altri.

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, sarà possibile sensibilizzare sulle minacce che affliggono le tartarughe marine e l'ambiente marino in generale. Un momento importante per riflettere sull'importanza della conservazione della biodiversità e dell'ecosistema marino.