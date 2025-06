Sono stati sorpresi la notte scorsa dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari, mentre cercavano di forzare la cassa automatica di un'area di parcheggio a pagamento con un piede di porco per rubare il denaro.

Così, due uomini di 41 e 48 anni, residenti in città e già conosciuti alle autorità, sono stati arrestati per tentato furto aggravato. L'intervento è avvenuto subito dopo la mezzanotte, quando un cittadino ha segnalato al 112 la presenza di due individui dal comportamento sospetto tra le auto parcheggiate in via Gianturco, all'incrocio con via Enrico Pessina.

La pattuglia è arrivata sul posto in pochi minuti e ha sorpreso i due che sono stati fermati e portati in caserma, mentre l'attrezzo usato per l'effrazione è stato sequestrato. Dopo le procedure standard, l'autorità giudiziaria ha deciso di concedere agli arrestati gli arresti domiciliari presso le rispettivi abitazioni, in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo.