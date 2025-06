Non c'è ancora l'ufficialità, ma sembra che l’allenatore Davide Nicola non guiderà il Cagliari nella stagione 2025/26. Durante la serata di ieri, martedì 3 giugno, a Milano, si è tenuto un lungo confronto tra il presidente Tommaso Giulini, il direttore sportivo Nereo Bonato da una parte e il tecnico torinese dall'altra. Le posizioni erano estremamente distanti al termine dell'incontro.

Una nuova riunione sarebbe stata in programma per oggi pomeriggio per cercare una soluzione o chiudere definitivamente la questione. Tuttavia, secondo le prime informazioni, questa mattina la situazione è precipitata con i dirigenti della società che avrebbero comunicato al tecnico l'intenzione di non continuare insieme. A meno di inaspettati colpi di scena o cambi di rotta, sembra che la decisione sia stata presa.

Ora bisognerà definire i dettagli del contratto (Nicola aveva firmato fino al 2026) e poi rendere ufficiale la separazione. Il Cagliari è quindi alla ricerca di un nuovo allenatore: Juric e Vanoli sono in pole position (quest'ultimo ancora legato al Torino). Non viene esclusa neanche la possibilità di una soluzione interna, con la possibile promozione di Pisacane dalla squadra Primavera alla prima squadra.