Avrebbe minacciato e aggredito la madre, pensionata 67enne, chiedendole denaro e privandola del telefono cellulare per impedirle di chiedere aiuto. Dopo aver ottenuto una piccola somma, la donna è riuscita a sfuggire temporaneamente al controllo del figlio recandosi a piedi alla Caserma dei Carabinieri per denunciare l'accaduto.

L'accaduto a Muravera dove, durante la serata di ieri, martedì 3 giugno, i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato un residente 43enne, disoccupato e con precedenti penali, accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni della madre. Dopo aver ascoltato la testimonianza della vittima, i militari sono intervenuti prontamente presso l'abitazione, dove hanno trovato l'uomo, che avrebbe problemi legati alla dipendenza, ancora sul posto, e lo hanno fermato per evitare che la situazione peggiorasse ulteriormente.

L'arrestato è stato portato nella camera di sicurezza della Stazione Carabinieri per le procedure di rito, in attesa dell'udienza di convalida prevista per la mattinata seguente presso la Procura della Repubblica di Cagliari. Nel frattempo, i Carabinieri continuano a sostenere la vittima e a investigare per verificare eventuali altri episodi di violenza domestica.