Una coppia di conviventi, un 36enne di Catania e una 27enne di Iglesias, è stata denunciata durante mattina di oggi, mercoledì 4 giugno, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Iglesias, per il reato di ricettazione di veicoli e parti di auto.

Durante un'operazione di controllo nelle campagne di "Palmieri", i militari hanno ispezionato una casa rurale occupata dalla coppia, dove hanno scoperto una Lancia Ypsilon rubata a Domusnovas il 1° giugno con il blocchetto di accensione manomesso, insieme a una centralina elettronica per auto, vari pezzi di ricambio per veicoli e documenti di circolazione appartenenti ad altri veicoli rubati, sui quali sono in corso approfondimenti.

Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre la refurtiva è stata sequestrata e messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Cagliari, immediatamente informata dagli agenti.

Le indagini sono in corso per determinare se i due siano coinvolti in altri episodi simili e per individuare la rete di ricettatori a cui erano destinati i componenti recuperati.