È stato domato il vasto incendio che nel primo pomeriggio di oggi ha colpito le campagne di Ozieri, in località Sa Tzo Candela, nei pressi di Chilivani. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla siccità, si sono propagate con estrema rapidità, interessando zone boscate, campi coltivati e mettendo a rischio diverse aziende agricole.

Le operazioni di spegnimento sono iniziate alle 14:35 con un imponente dispiegamento di forze. Il Corpo Forestale ha coordinato gli interventi attraverso il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della stazione di Ozieri, impiegando elicotteri regionali partiti dalle basi di Anela, Alà dei Sardi e Limbara. A supporto anche due Canadair: uno della flotta VVF da Olbia e uno della base di Ciampino.

A terra sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco di Ozieri e della Centrale di Sassari, oltre a volontari e personale dell’Agenzia Forestas. I danni, ancora in fase di valutazione, avrebbero potuto essere ben più gravi se non fosse stato per la tempestiva risposta delle forze impegnate.

“Mi è stato appena comunicato che l’incendio è stato domato – ha dichiarato il sindaco Marco Peralta –. Non nascondo la rabbia che provo nel constatare come i piromani accettino con fredda disinvoltura, irresponsabilità e incoscienza il potenziale rischio di ammazzare persone, animali e causare ingenti danni”.

Peralta chiede pene più severe: “Credo che rivisitare le pene previste per questo reato non sarebbe una cosa sbagliata”.