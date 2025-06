Tragedia nella notte in via Peppino De Filippo, a Napoli, a pochi passi da via Foria. Un'esplosione, avvenuta all'interno di un locale utilizzato da un ristorante, ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre quattro, tra cui una donna in gravi condizioni.

A perdere la vita è stato Giovanni Scala, 57 anni, inizialmente dato per disperso e poi ritrovato privo di vita tra le macerie. Secondo una prima ricostruzione, lo scoppio potrebbe essere stato provocato da un deposito di bombole di gas. La deflagrazione ha coinvolto i primi due piani dello stabile, provocando ingenti danni all’edificio.

Immediato l’intervento dei carabinieri e dei Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di evacuazione e messa in sicurezza dell’area.

Sui social è arrivato anche il messaggio del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: “Profondo dolore per la morte avvenuta a causa del crollo nei pressi di via Foria. Come amministrazione siamo vicini alla famiglia della vittima. Ora vanno accertate le responsabilità dello scoppio, la sicurezza dei cittadini deve sempre essere una priorità”.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause esatte dell’esplosione e verificare eventuali responsabilità.