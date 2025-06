Gravissime ustioni di secondo e terzo grado su gran parte del corpo, probabilmente causate da un incendio avvenuto poco prima vicino all'ecocentro comunale a Sestu: in queste condizioni è stato trovato, vicino a un supermercato lungo la ex Strada Statale 131 a Sestu intorno alle 7:00 di questa mattina, mercoledì 25 giugno, un uomo di 69 anni, già noto alle forze dell'ordine e originario di Guasila.

I Vigili del Fuoco di Cagliari avevano da poco spento le fiamme che avevano avvolto e distrutto una Toyota Corolla sul posto, quando a pochi metri dall'auto bruciata, sono stati trovati i documenti di identità del ferito e della vettura, che risultava essere di sua proprietà.

Il 69enne è stato portato in condizioni critiche al Policlinico di Monserrato dal personale del 118, dove ha ricevuto le prime cure d'urgenza. È previsto il trasferimento al Centro grandi ustionati di Sassari per trattamenti specializzati.

Le indagini sono in corso con i Carabinieri di Sestu e il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena che stanno cercando di capire cosa sia successo e le cause dell'incendio, non escludendo la possibilità del coinvolgimento di altre persone.