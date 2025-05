La Camera di Commercio di Sassari presenta l'iniziativa "Dentro la Finanza d’impresa", un evento dedicato all'approfondimento sulle opportunità finanziarie innovative per le imprese locali. In un contesto economico in continua evoluzione, l'accesso a strumenti finanziari adeguati e l'adozione dell'innovazione sono fattori chiave per il successo e la sostenibilità delle imprese, specialmente per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) e le startup. L'evento fornirà informazioni dettagliate sulle varie opzioni disponibili, inclusi la finanza alternativa e i finanziamenti agevolati, con un focus particolare sulle esigenze delle aziende in Sardegna.

Esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni finanziarie e imprenditori che hanno beneficiato dell'innovazione finanziaria parteciperanno all'evento. Saranno affrontati argomenti come il crowdfunding, il venture capital, i minibond, le agevolazioni fiscali per gli investimenti innovativi e l'importanza della digitalizzazione nei processi finanziari aziendali. Inoltre, verrà presentato il progetto HUB4FIN, un'iniziativa strategica finanziata nel contesto del PNRR, che coinvolge la Camera di Commercio di Sassari, gli enti camerali, le università della regione e il Banco di Sardegna. HUB4FIN mira a supportare le imprese nell'accesso alla finanza alternativa e nello sviluppo di progetti innovativi tramite coach e mentor qualificati. "Dentro la Finanza" illustrerà i servizi offerti da HUB4FIN e i risultati già raggiunti, con l'obiettivo di favorire la crescita delle aziende locali.

"'Dentro la Finanza d’impresa' rappresenta un'occasione preziosa per le nostre imprese di aggiornarsi e confrontarsi su tematiche vitali per il loro sviluppo," è il commento del Presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti "In un mercato globale sempre più competitivo, l'accesso a strumenti finanziari innovativi e la capacità di investire in innovazione non sono più possibilità da cogliere o meno, ma necessità imprescindibili. Attraverso progetti come HUB4FIN, siamo impegnati a supportare attivamente le nostre aziende in questo percorso, fornendo loro le competenze e le risorse per crescere e svilupparsi."

Il meeting del 15 maggio si prospetta come un'occasione informativa e formativa, concepita per dotare le imprese degli strumenti necessari per affrontare con successo le sfide finanziarie attuali e cogliere le opportunità future. L'evento "Dentro la finanza d'impresa" vedrà l'apertura con il presidente della Camera di Commercio di Sassari Stefano Visconti, il presidente di Unioncamere nazionale Andrea Prete, il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia e il rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti. Il moderatore sarà Ivana Pisciotta, Redattore Capo e Responsabile della Redazione Economia di AGI.Successivamente, alle ore 16, si affronterà "L'evoluzione della Finanza: le possibili strade di accesso per le imprese", con interventi di Aminata Gabriella Fall, Consulente finanziaria e Influencer; Tommaso Tabellini, Relationship Manager - Elite, Borsa Italiana Group; Massimo Daniele Concas, Direttore generale SFIRS S.p.A; Tiziana Pompei, Direttrice generale di Si.Camera; Danilo Maiocchi, Direttore generale di Innexta; Enrico Pandian, Imprenditore in settori innovativi; Roberto Pedditzi, Dg presidenza - Servizio PNRR regionale e ufficio di supporto all’autorità responsabile del fondo sviluppo e coesione della Regione Sardegna.In seguito, alle 17, si terrà una tavola rotonda intitolata "Hub4Fin: centro di accompagnamento alla finanza", moderata da Gianluca Cadeddu, Program Manager del progetto PNRR "Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia", con la partecipazione di Monica Cugia, Responsabile Servizio Promozione Economica Camera di Commercio di Sassari; Paola Del Fabro, Responsabile della Finanza d'Impresa e Crediti Speciali Banco di Sardegna Spa; Alessio Scano, Professore di Diritto Commerciale presso l'Università di Sassari; Riccardo De Lisa, Professore di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università di Cagliari.