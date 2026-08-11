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Un secondo incendio è divampato in Sardegna: dopo quello a Genoni, il Corpo Forestale è stato impegnato nelle operazioni di spegnimento di un rogo scoppiato nelle campagne di Thiesi, in località Binza Manna.
Sul posto, a supporto delle squadre impegnate nelle operazioni, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base operativa di Bosa.
A causa dell'espandersi dell'incendio, è stato inviato sul posto anche l'elicottero regionale proveniente dalla base operativa del Cfva di Anela.
A coordinare le attività di spegnimento è stato il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Thiesi.