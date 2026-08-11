Un anno di vita, sei mesi di rigoroso addestramento e tutte le prove di idoneità operativa superate con successo: si chiama Victor il giovane pastore tedesco che, insieme al suo conduttore, l’agente Emiliano, forma la nuova unità cinofila della Polizia Locale di Cagliari.

Un progetto nato con l’obiettivo di rafforzare le attività di prevenzione, il controllo del territorio, il decoro urbano e il contrasto ai fenomeni di microcriminalità e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Victor è stato infatti addestrato specificamente per la ricerca e l’individuazione di sostanze illecite e sarà impiegato in servizi mirati, in sinergia con le altre pattuglie della Polizia Locale già operative sul territorio.

I controlli interesseranno quotidianamente le zone considerate più sensibili della città: parchi e giardini, luoghi di aggregazione giovanile, snodi del trasporto pubblico e aree circostanti gli istituti scolastici. L’unità cinofila avrà però anche un ruolo di prevenzione e sensibilizzazione: Victor e il suo conduttore parteciperanno infatti a progetti di educazione alla legalità nelle scuole, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al lavoro delle istituzioni e rafforzare il rapporto di fiducia con la cittadinanza.

"L’istituzione dell’unità cinofila rappresenta un investimento strategico e un contributo ulteriore per garantire maggiore sicurezza e controlli in città - spiega il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda -. Sarà un importante deterrente e, allo stesso tempo, un valido supporto per le iniziative dedicate alla legalità e all’educazione dei giovani".

Per Victor, però, l’attività non si limiterà alla ricerca di sostanze stupefacenti. Il cane ha già iniziato anche un percorso specifico per la ricerca delle persone e potrà essere impiegato, insieme alla Protezione Civile, in tutte quelle situazioni nelle quali il suo intervento potrebbe risultare determinante.

"La nostra unità cinofila è a completa disposizione delle altre forze dell’ordine per eventuali necessità urgenti d’impiego - sottolinea il comandante della Polizia Locale, Pierpaolo Marullo -. L’addestramento svolto è stato intenso e ha creato un legame di fiducia straordinario tra l’agente Emiliano e il cane Victor, che ora è pronto a operare al 100% al servizio della città".

Un binomio costruito attraverso mesi di formazione e lavoro quotidiano, che oggi entra ufficialmente in azione al fianco degli agenti della Polizia Locale.

"Per il nostro Comando è un traguardo storico", conclude Marullo.