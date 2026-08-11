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Ennesima giornata di fuoco quella di oggi, martedì 11 agosto 2026, in Sardegna, dove il Corpo Forestale è stato impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato nelle campagne di Genoni, in località Funt. na S. Maria.
Per fronteggiare le fiamme sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi operative di Sorgono e Fenosu, a supporto delle squadre impegnate nelle operazioni a terra.
Sul posto coordina le attività di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Laconi, che sta dirigendo gli interventi necessari per contenere l’incendio.