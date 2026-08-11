Sul fronte incendi, la Protezione Civile della Sardegna ha diramato un nuovo bollettino valido per la giornata di domani, mercoledì 12 agosto 2026, confermando per il territorio di Cagliari il livello di rischio con codice arancione, corrispondente a una pericolosità alta.

Un'allerta che arriva in una giornata, quella di oggi, martedì 11 agosto 2026, segnata anche da un vasto rogo divampato a Genoni, che ha coinvolto devastato una significativa area del territorio.

Alla luce delle condizioni di elevato rischio, l’Amministrazione comunale di Cagliari rinnova l’invito alla massima prudenza e richiama cittadine e cittadini ad adottare comportamenti responsabili per prevenire l’innesco e la propagazione degli incendi.

L’obiettivo è tutelare non solo la sicurezza delle persone, ma anche il patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio.

La raccomandazione è dunque quella di prestare particolare attenzione, evitando qualsiasi comportamento che possa favorire l’insorgere di focolai, soprattutto nelle aree rurali e nelle zone caratterizzate dalla presenza di vegetazione secca.