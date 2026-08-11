È Giovanni Boeddu, 88 anni, classe 1938, dorgalese, la vittima dell’incidente avvenuto questa mattina nelle campagne di Dorgali.

L’uomo, secondo quanto ricostruito finora, si trovava nel suo terreno in località Cascozza e stava guidando un trattore quando, secondo i primi riscontri, il mezzo si è ribaltato su un dosso mentre affrontava un breve tratto in salita. L’88enne è rimasto schiacciato sotto il mezzo.

All’arrivo dei soccorritori del 118 Boeddu sarebbe stato ancora vivo e cosciente. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso dell’Areus per consentire il trasferimento dell’anziano in ospedale, ma le sue condizioni sono precipitate e l’uomo è morto a causa di un arresto cardiaco prima che potesse essere trasportato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Presenti inoltre i tecnici dello SPreSAL per gli accertamenti di competenza.