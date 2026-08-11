Villa Joy, la residenza situata a Cala Finanza di fronte all'isola di Tavolara, nel comune di Loiri Porto San Paolo, rimane ancora sotto sequestro.

Questa dimora è stata acquistata dalla società italo-brasiliana Tavolara Bay ed è stata oggetto di vivaci controversie, che hanno portato a denunce e ricorsi al Tar, a causa di un progetto che prevedeva la costruzione di un lussuoso campeggio con la villa al centro.

Il sequestro è stato confermato oggi, martedì 11 agosto 206, dal Gip, il quale ha convalidato i sigilli posti lo scorso 4 agosto dal personale del Corpo forestale di Tempio Pausania, in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo di tutela del patrimonio culturale di Cagliari e del nucleo dell'Ispettorato del lavoro di Sassari, in ottemperanza a un decreto d'urgenza emanato dalla Procura di Tempio Pausania.

Cinque persone risultano attualmente indagate.