A Cagliari, la Polizia Locale ha acquisito due nuovi veicoli specializzati per il servizio di infortunistica stradale, progettati per garantire interventi sempre più sicuri ed efficienti durante il rilevamento degli incidenti sulle strade della città.

Grazie alla loro avanzata tecnologia, i nuovi automezzi consentiranno agli operatori di polizia di operare in condizioni di maggiore sicurezza, soprattutto sulle strade ad alto traffico. Allo stesso tempo, offriranno una maggiore protezione agli utenti coinvolti negli incidenti, attraverso una migliore visibilità e un'organizzazione più efficace delle operazioni di soccorso.

L'obiettivo del potenziamento della flotta della Polizia Locale è quello di fornire al personale mezzi moderni e funzionali, adatti alle esigenze operative. Il servizio di infortunistica stradale è cruciale per il Corpo, considerando l'alto volume di traffico che caratterizza Cagliari come capoluogo regionale. Ogni giorno, la città registra un elevato numero di veicoli in transito, aumentando di conseguenza il rischio di incidenti stradali. Con circa 1.200 incidenti rilevati ogni anno, la Polizia Locale svolge un ruolo essenziale nella tutela dei cittadini.