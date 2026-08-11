Adele Sicbaldi, residente a Cagliari, ha festeggiato il suo centesimo compleanno ieri, lunedì 10 agosto 2026, circondata dall'affetto dei suoi cari e amici. Il sindaco Massimo Zedda e il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci hanno consegnato alla signora una pergamena e una medaglia a nome della città per celebrare questo importante traguardo.

La vita di Adele è stata caratterizzata da impegno, lavoro e dedizione alla famiglia. Rimasta vedova ad appena 38 anni, ha cresciuto da sola cinque figli, due femmine e tre maschi: Annarita, Roberto, Giampiero, Federico e Fernanda. Oggi è circondata dall'amore di una grande famiglia, composta da otto nipoti e sette pronipoti.

Figlia di Federico Sicbaldi, un ferroviere piemontese trasferitosi in Sardegna, Adele è anche la sorella di Gianbattista Sicbaldi, celebre per aver conquistato il titolo mondiale di apnea in acqua dolce nel 1968. Nonostante le difficoltà, Adele ha lavorato duramente come sarta e presso il negozio di fiori e animali del fratello a Pirri, costruendo con determinazione e sacrificio il futuro dei suoi figli.

Marco Benucci: "Raggiungere i cento anni è un traguardo che merita il rispetto e la riconoscenza di tutta la comunità. La storia della signora Adele racconta valori come il lavoro, il coraggio e l'amore per la famiglia. A lei rivolgiamo i più sinceri auguri da parte della città di Cagliari”.