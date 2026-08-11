Sono stati fermati al porto di Olbia mentre stavano per lasciare la Sardegna dalla Squadra mobile della Questura di Cagliari: i quattro, tutti di origine georgiana, sono accusati di aver perpetrato una serie di furti in abitazioni a Cagliari durante l'ultimo mese.

Le indagini condotte hanno rivelato che agivano in gruppo e avevano un preciso modus operandi, incluso il monitoraggio preventivo delle abitazioni target. Un particolare trucco utilizzato consisteva nell'applicare una sostanza collante tra l'anta e lo stipite delle porte per verificarne l'apertura successiva.

Grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, le autorità si sono concentrate su alcune auto sospette, associate a persone con precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Durante l'ispezione delle loro auto nel porto di Olbia, sono stati scoperti strumenti per scassinare, orologi e gioielli di presunta provenienza illecita. Alcuni di loro sono stati denunciati per l'utilizzo di passaporti falsi, mentre uno è stato arrestato per aver violato un provvedimento di espulsione.