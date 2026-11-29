L’emergenza abitativa torna al centro del dibattito in Sardegna. Dopo l’appello rivolto al ministro Matteo Salvini per chiedere un intervento del Governo sul problema casa, Michele Pais, ex presidente del Consiglio regionale e consigliere comunale della Lega ad Alghero, chiede alla Regione di ripristinare i fondi destinati al sostegno degli affitti, denunciando "una riduzione delle risorse da 39 a 21 milioni di euro".

"È giusto che l’assessore all’urbanistica di Alghero, Roberto Corbia abbia sottoscritto la lettera al ministro Matteo Salvini per chiedere un intervento urgente sull’emergenza abitativa. Il Governo ha già adottato il decreto sul Piano Casa e, all’assemblea dell’ANCI di Verona, Salvini ha annunciato che è pronto il primo avviso. Sono previsti 700 milioni di euro per recuperare circa 30 mila alloggi pubblici, con l’obiettivo di avviare le prime assegnazioni nella primavera del 2027".

Pais interviene sull’appello al Governo sottolineando, però, la necessità di un’azione anche a livello regionale, soprattutto per le città maggiormente interessate dalla tensione abitativa.

"Con la stessa determinazione chiedo a Corbia, al sindaco di Alghero e agli amministratori di Cagliari, Sassari e Porto Torres, per citare alcuni centri con maggiore tensione abitativa, di farsi sentire anche con la Regione. Sono città dove maggiore è la difficoltà di trovare una casa a un canone sostenibile è già un’emergenza. Eppure, nei riparti provvisori dei contributi per gli affitti previsti dalla legge 431 del 1998, le risorse regionali sono scese da 39 a 21 milioni di euro. Ad Alghero l’assegnazione è scesa da oltre 2 milioni a poco più di un milione. A Sassari mancano oltre 1,8 milioni rispetto allo scorso anno". Stessi tagli per Cagliari o Porto Torres.

Il consigliere comunale denuncia inoltre la "mancata presa di posizione pubblica", a suo avviso, da parte degli amministratori dei centri maggiormente colpiti dalla riduzione dei finanziamenti.

"Ho denunciato questo taglio in solitaria e, per quanto mi risulta, il mio appello non ha ancora trovato il sostegno pubblico dei sindaci e degli assessori delle città più colpite. Togliere 18 milioni di euro al sostegno per le famiglie che faticano a pagare l’affitto è un fatto gravissimo, che non ha avuto la condanna pubblica che merita.

Mi auguro che, insieme alla lettera indirizzata al Governo, gli amministratori sardi ne sottoscrivano una anche alla Giunta Todde, unendosi alla mia protesta e appello. Chiediamo assieme alla Regione di reintegrare subito i 18 milioni con la prossima variazione di bilancio, prima che il riparto diventi definitivo", conclude Pais.