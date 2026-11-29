Nella giornata di oggi, domenica 29 novembre 2026, i Carabinieri hanno svolto un articolato servizio coordinato di controllo del territorio nei comuni di Quartu Sant’Elena, Monserrato, Sinnai e Selargius, con l’obiettivo di contrastare la criminalità diffusa, garantire la sicurezza stradale e verificare il rispetto delle normative negli esercizi pubblici.

L’attività ha coinvolto i militari delle locali Stazioni e della Sezione Radiomobile del N.O.R., in collaborazione con il personale specializzato dell’Ufficio S.I.A.E. di Quartu Sant’Elena.

Nel corso dei controlli, quattro persone sono state segnalate alle autorità competenti perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti, tra cocaina, hashish e marijuana. In uno dei casi è stato disposto anche il ritiro della patente di guida.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza stradale: complessivamente sono stati controllati 25 veicoli e 58 persone. Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, con il ritiro delle rispettive patenti. Per uno dei conducenti è emerso inoltre che non aveva mai conseguito il titolo di guida.

Nel corso dell’operazione è stato denunciato anche un soggetto ritenuto responsabile di furto aggravato di un veicolo. Un’altra persona, già sottoposta alla detenzione domiciliare, è stata invece denunciata per evasione, dopo essere risultata irreperibile durante i controlli di verifica.

Le verifiche hanno interessato anche gli esercizi pubblici. In un locale, ispezionato insieme al personale della S.I.A.E., sono state contestate sanzioni per il mancato pagamento dei diritti d’autore, con il conseguente sequestro del materiale rinvenuto.

L’operazione conferma l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel presidio del territorio e nel contrasto alle diverse forme di illegalità, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza alla collettività.