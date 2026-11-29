Una giornata di esercitazioni per testare la macchina dei soccorsi e la capacità di risposta del sistema di Protezione civile davanti a un'emergenza idraulica. Martedì 1° dicembre 2026 la Direzione generale della Protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna, insieme ai Comuni e agli Ambiti interessati, organizzerà un'esercitazione su scala reale, Full Scale Exercise (FSX), nelle aree tra Oristanese, Medio Campidano e Sulcis-Iglesiente.

Le attività coinvolgeranno gli ambiti territoriali di Parte Montis, Terralbese, Monte Idda e Fanaris, Iglesiente e Arcipelago del Sulcis, con prove dedicate al rischio idraulico e alla gestione di possibili scenari alluvionali.

Le esercitazioni su scala reale rappresentano la forma più completa di simulazione: mezzi e squadre saranno effettivamente schierati sul territorio, i centri di coordinamento verranno attivati e resi operativi e saranno simulate le attività di allertamento e di evacuazione della popolazione.

L'obiettivo è rafforzare la collaborazione tra gli enti e verificare l'efficacia della risposta del sistema di Protezione civile in caso di eventi alluvionali, con particolare attenzione al coordinamento tra i diversi livelli territoriali. Nel corso delle prove saranno testati i sistemi di allerta, la capacità di risposta della popolazione, la collaborazione tra i Comuni e la condivisione delle risorse disponibili.

Saranno inoltre verificati i tempi di attivazione della catena di comando, dal Centro operativo d'ambito (COA) ai Centri operativi comunali (COC), e il flusso delle informazioni tra le amministrazioni e verso la Sala operativa regionale integrata (SORI).

Le attività consentiranno anche di verificare la funzionalità delle aree di ammassamento dei soccorritori, la corretta individuazione dei cancelli sulla viabilità e le modalità di intervento delle Forze armate. Particolare attenzione sarà dedicata, infine, all'efficacia delle comunicazioni alla popolazione e alla diffusione dei comportamenti corretti da adottare in caso di alluvione.

Lo scenario simulato

Lo scenario dell'esercitazione riprodurrà una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche particolarmente avverse, con temporali intensi e persistenti sulla Sardegna sud-occidentale e orientale. Nel corso della giornata la situazione evolverà progressivamente verso condizioni di maggiore criticità, con il passaggio dalla fase operativa di preallarme a quella di allarme.

La simulazione meteorologica prevede l'arrivo sul Mediterraneo occidentale di una depressione di origine atlantica, il cui spostamento verso est sarà rallentato dalla presenza di un'area di alta pressione sui Balcani. Il conseguente attraversamento dell'Isola da parte di un fronte freddo determinerà forte instabilità, con temporali organizzati anche di forte intensità, raffiche di vento e grandinate.

A partire dalle prime ore del 1° dicembre, le precipitazioni si estenderanno progressivamente, con quantitativi localmente molto elevati. L’avviso di criticità simulato sarà emesso alle ore 14 del 30 novembre.

Sulla base dell'evoluzione prevista, ciascun Comune sarà chiamato a verificare le misure da attivare secondo il proprio piano di Protezione civile, valutando eventuali evacuazioni e la chiusura di guadi e tratti stradali esposti al rischio. Le azioni saranno coordinate con il Centro operativo d'ambito.

Le verifiche riguarderanno in particolare le aree allagabili individuate dal Piano di assetto idrogeologico con pericolosità elevata e molto elevata. Saranno censiti gli edifici strategici, le scuole, i luoghi di aggregazione e le persone con disabilità, individuando i percorsi sicuri verso le aree di emergenza.

Prove anche nel Sulcis-Iglesiente

Nell'ambito Parte Montis-Terralbese la prova sarà incentrata sugli effetti di un evento di rischio diga e sulle possibili conseguenze idrauliche a valle.

Nel Sulcis-Iglesiente, invece, lo scenario sarà arricchito da alcune situazioni impreviste, introdotte durante lo svolgimento dell'esercitazione per mettere alla prova la capacità di adattamento e di risposta delle strutture operative.

In particolare, saranno simulate il cedimento di una strada provinciale, con conseguente blocco della colonna dei mezzi di soccorso, l'interruzione della rete di telefonia mobile, che renderà necessario il ricorso alle radio di Protezione civile, e una possibile contaminazione da idrocarburi delle acque di esondazione, in considerazione delle caratteristiche industriali e minerarie del territorio.

Tutte le comunicazioni relative alle attività esercitative saranno precedute dalla dicitura "ESERCITAZIONE ATPC 2026", così da distinguerle chiaramente dalle comunicazioni di emergenza reale.

Saranno coinvolti i Comuni dei cinque ambiti territoriali interessati, con i rispettivi Centri operativi comunali, i Centri operativi d'ambito e la Sala operativa regionale integrata, le Polizie locali, ARPAS, la Croce Rossa Italiana e le organizzazioni di volontariato di Protezione civile. Prenderanno parte, inoltre, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e l'Agenzia Forestas.

Durante la giornata i cittadini delle zone interessate potrebbero assistere al movimento di mezzi di soccorso, ricevere messaggi di allerta ed essere coinvolti in prove di evacuazione. Si tratta, dunque, di attività esclusivamente esercitative, organizzate per testare e migliorare la preparazione del sistema di Protezione civile in vista di eventuali emergenze reali.