Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, interviene nel dibattito sul trasferimento dei detenuti sottoposti al regime del 41-bis nelle carceri sarde, respingendo l'ipotesi di un collegamento tra la loro presenza nell'Isola e un aumento della criminalità. In una nota, il titolare del Viminale richiama la relazione della Direzione investigativa antimafia e i dati relativi all'andamento dei reati, ribadendo l'impegno del Governo sul fronte della prevenzione e della sicurezza.

"Dalla relazione della Dia non emerge alcun elemento che consenta di correlare la presenza di detenuti al 41 bis a un aumento della criminalità in Sardegna. L'impegno mio e di questo governo è sempre stato e continuerà a essere quello di riservare la massima attenzione ai territori, mantenendo ai più alti livelli l'attività di prevenzione e di contrasto a ogni forma di criminalità".

Piantedosi cita quindi i dati sulla diminuzione dei reati nell'Isola: "In Sardegna i reati sono diminuiti del 7% rispetto allo scorso anno, quando già si era registrato un calo del 2,5%. Un andamento positivo che trova conferma nei dati di Cagliari, con una riduzione dell'8,5%, di Sassari, del 6,5%, e di Nuoro, del 4,5%. L'incidenza dei reati di natura associativa è pressoché inesistente".

Il ministro torna anche sulle preoccupazioni sollevate nei giorni scorsi in seguito alla diffusione delle risultanze della relazione della Dia e alle polemiche sul trasferimento dei detenuti al 41-bis nell'Isola.

"Quanto alle preoccupazioni riportate in questi giorni da alcuni organi di stampa, con esplicito richiamo alla relazione della Dia, ritengo necessario ricondurle all'effettivo contenuto del documento - afferma il ministro -. In nessun passaggio dedicato alla Sardegna si fa riferimento ai detenuti sottoposti al regime del 41 bis, le cui caratteristiche, a partire dalle stringenti limitazioni ai colloqui, riducono fortemente le esigenze del cosiddetto pendolarismo dei familiari".

Piantedosi precisa inoltre che la relazione della Direzione investigativa antimafia prende in esame la presenza di nuclei familiari legati a detenuti mafiosi, senza indicare un collegamento con un incremento della criminalità nell'Isola.

"La relazione della Dia rileva la presenza sull'Isola di alcune famiglie di detenuti mafiosi, un fenomeno noto da anni, senza associarlo ad alcun incremento della criminalità sul territorio - osserva - Il documento dà conto della costante attività di analisi e monitoraggio, anche in chiave preventiva, dei rischi di infiltrazione della criminalità organizzata. Le analisi riguardano anche esponenti della criminalità locale, i cui contatti con organizzazioni mafiose della penisola non sono dissimili dalle dinamiche criminali riscontrabili anche in altre aree del Paese".

Nella nota il ministro rivendica anche il potenziamento degli organici delle forze dell'ordine in Sardegna, con oltre cento nuove unità nell'ultimo anno, e annuncia ulteriori assegnazioni.

"Nell'ultimo anno abbiamo incrementato gli organici delle Forze di polizia in Sardegna di oltre 100 unità, e l'area a sud dell'Isola è tra quelle che in Italia hanno registrato il maggiore incremento percentuale della forza effettiva. Naturalmente, il nostro obiettivo è fare ancora di più. Con le prossime immissioni in servizio dei giovani che stanno completando i corsi di formazione, destineremo ulteriori risorse anche alla Sardegna".

Le dichiarazioni del ministro arrivano dopo le prese di posizione di esponenti politici e istituzionali che hanno espresso preoccupazione per la concentrazione nell'Isola di detenuti sottoposti al regime del carcere duro.

La presidente della Regione Alessandra Todde aveva infatti chiesto nei giorni scorsi di rivedere il piano dei trasferimenti, richiamando le preoccupazioni legate ai possibili rischi di infiltrazione mafiosa e la necessità di garantire ai cittadini sardi sicurezza e condizioni favorevoli allo sviluppo economico. Anche il consigliere regionale Valdo Di Nolfo aveva chiesto di fermare ulteriori trasferimenti, contestando la prospettiva di una crescente concentrazione di detenuti al 41-bis nelle carceri sarde.

Sul tema era intervenuto anche il senatore del Pd Marco Meloni, che aveva criticato le rassicurazioni del Governo e richiamato i rischi di infiltrazione e radicamento della criminalità organizzata sul territorio.