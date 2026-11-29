Momenti di panico durante la serata di ieri, sabato 28 novembre 2026, a Nuoro, dove un’auto è finita contro due alberi dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo.

L’incidente è avvenuto in via Mannironi intorno alle 19:30. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, un 30enne alla guida di una Fiat Punto, stava percorrendo la strada in discesa quando, all’altezza della curva nei pressi del civico 21, per cause ancora da accertare, ha invaso la corsia finendo la sua corsa contro due alberi.

Il conducente è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo. Al momento dell’intervento è apparso confuso e frastornato, ma in buone condizioni apparenti.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente. Presenti anche i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.