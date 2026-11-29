Una ragazza di 14 anni è morta nella notte tra sabato e domenica 29 novembre dopo essere stata accompagnata al pronto soccorso. La giovane, secondo quanto riporta Tg Com 24 che ha riportato la notizia, sarebbe arrivata in ospedale già priva di vita.

Poco prima, secondo la ricostruzione, avrebbe trascorso la serata in una pizzeria, in compagnia di alcuni amici, dove avrebbe probabilmente ingerito alimenti ai quali era allergica. Una volta tornata a casa, avrebbe iniziato ad accusare i primi malesseri, forse riconducibili a una reazione allergica.

Il padre, preoccupato per le condizioni della figlia, secondo quanto riporta il quotidiano online, le avrebbe somministrato un farmaco antiallergico. Nonostante il tentativo, la situazione non sarebbe migliorata e l'uomo avrebbe quindi deciso di accompagnarla in ospedale. All'arrivo presso la struttura sanitaria, però, per la 14enne non ci sarebbe stato più nulla da fare.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei Carabinieri, impegnati a ricostruire quanto accaduto e a chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe quella di una grave reazione allergica al lattosio, sostanza alla quale la giovane sarebbe stata fortemente allergica.