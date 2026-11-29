Una vita salvata per un soffio tra le macerie: è la storia di un cucciolo di appena 20-30 giorni, trovato durante le operazioni di bonifica presso il campo rom di località Scordovillo, a Lamezia Terme.

Tra le macerie del cantiere, in un contesto tutt’altro che sicuro per una creaturina così piccola e indifesa, il cucciolo ha avuto la fortuna di incontrare qualcuno che si è accorto di lui e non è rimasto indifferente.

Immediatamente allertato il Servizio Veterinario dell’ASP di Lamezia Terme, sono state attivate le procedure necessarie per il suo recupero. Nel frattempo, in attesa dell’arrivo degli operatori, il piccolo è stato accolto temporaneamente presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza, in un luogo concordato con il personale sanitario, dove ha potuto trovare riparo, protezione e un po’ di tranquillità.

Una vicenda simile a tante altre, ma tanto forte da ricordarci quanto possa fare la differenza un gesto di attenzione, soprattutto nei confronti di un essere fragile e che non può chiedere aiuto.

Anche durante un servizio impegnativo, tra macerie e operazioni di bonifica, c’è spazio per l’umanità. E questa volta, grazie a quella sensibilità, una piccola vita ha avuto una possibilità.