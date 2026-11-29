Grave incidente di caccia durante la mattina di oggi, domenica 29 novembre 2026, nelle campagne del Sassarese, nel territorio di Bono, in località Su Passo Ucc’aidu, dove un cacciatore è rimasto ferito all’addome da una fucilata a pallini esplosa, secondo le prime informazioni, da un compagno di battuta.

L’uomo è rimasto cosciente dopo essere stato colpito ed è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto sul posto. Considerate le condizioni e la necessità di un trasferimento rapido, il ferito è stato trasportato con l’elicottero dell’Areus all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Bono, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze in cui è partito il colpo.

Le informazioni sull’incidente sono al momento ancora in fase di verifica.