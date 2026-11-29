È morto a 66 anni lo storico componente dei Tazenda Gigi Camedda. Fondatore del gruppo insieme ad Andrea Parodi e Gino Marielli, era il tastierista e seconda voce della band sarda. Si è spento a Sassari dopo lunga malattia.

A darne la notizia sono i Tazenda sui propri canali: "Con intorno un mondo d’amore, è volato in alto nel cielo, il nostro e vostro Gigi Camedda. Sarà sempre con noi con la sua voce e la sua inesauribile forza vitale. Ti vorremo bene per sempre".

UNA VITA IN MUSICA: GLI INIZI

Nato il 6 maggio 1960 a Vallorbe, in Svizzera, Gigi Camedda si appassiona alla musica fin da giovanissimo e studia organo e composizione organistica al Conservatorio di Sassari.

Nel 1977 dà vita, insieme ad altri musicisti tra cui Gino Marielli, al gruppo Sole Nero, che successivamente diventerà il Coro degli Angeli. Con questa formazione collabora anche con Gianni Morandi, partecipando alle sue tournée in Italia e all’estero.

I TAZENDA E SANREMO

Nel 1988, insieme ad Andrea Parodi e Gino Marielli, Camedda fonda i Tazenda, contribuendo alla nascita di un originale linguaggio musicale capace di fondere rock, sonorità mediterranee, tradizione popolare sarda e lingua isolana.

La band conquista il pubblico nazionale nel 1991 con Spunta la luna dal monte, presentata al Festival di Sanremo insieme a Pierangelo Bertoli e premiata con la Targa Tenco. L'anno successivo torna sul palco dell'Ariston con Pitzinnos in sa gherra, brano legato anche alla collaborazione con Fabrizio De André.

L'ADDIO A PARODI E LA SECONDA VITA DEI TAZENDA

Nel 1997 le strade di Parodi e dei Tazenda si separano. I tre si ritroveranno nel 2006, poco prima della morte del cantante di Porto Torres. La voce dei Tazenda sarà affidata negli anni anche a Beppe Dettori, Nicola Nite, Serena Carta Mantilla, ma Camedda e Marielli diventeranno custodi dell'identità artistica del progetto.

Fino a oggi, con la scomparsa di Gigi Camedda.

IL PEMIO SARDEGNA LIVE NEL 2013

Nel 2013, i Tazenda vinsero la prima edizione del Premio Sardegna Live "Il Sardo dell'anno". Un grande successo di pubblico celebrato ad Alghero in compagnia dei tre artisti (allora la band aveva di recente affidato il ruolo a Nicola Nite).

Qui un video che ricorda quella serata di festa, con Camedda, Marielli e Nite sulle note di Carrasegare.

GIUSEPPE MASCIA: "TUTTI I SARDI DEVONO ESSERGLI GRATI"

"Oggi ci lascia un grande artista e un grandissimo sassarese, fortemente legato alla sua città, alla sua identità e alle sue tradizioni.

Tutti i sardi gli devono essere grati per aver portato la musica isolana oltre il Tirreno, contribuendo con coraggio innovativo e senso artistico ad accompagnarla nella contemporaneità di sentieri sonori sino ad allora poco esplorati, come il rock e il pop.

Ma Sassari gli deve essere tanto più riconoscente per aver sempre saputo incarnare e diffondere il vero spirito di una città che non rinuncia alle proprie radici e ai propri simboli, a iniziare da quel centro storico in cui Gigi viveva e nella cui rinascita credeva fortemente.

A nome mio personale, di tutta l’amministrazione e della città di Sassari, esprimo il più profondo cordoglio e manifesto la più sincera vicinanza ai familiari e alle tantissime persone che ne hanno potuto apprezzare la straordinaria umanità", sono le parole di Giuseppe Mascia, sindaco di Sassari.