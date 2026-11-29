Un'attesa di oltre 12 ore per un consulto medico, l'esito di una Tac e altre prestazioni, in una situazione che, secondo quanto denunciato, non sarebbe stata nemmeno particolarmente caotica. È l'episodio raccontato dal sindaco di Calasetta, Antonello Puggioni, che affida ai social una durissima presa di posizione contro le condizioni della sanità pubblica sarda e, in particolare, del Sulcis-Iglesiente.

Nel post pubblicato con riferimento al Pronto soccorso dell'ospedale Sirai di Carbonia, relativo alle giornate del 28 e 29 novembre 2026, il primo cittadino non usa mezzi termini: "Sistema sanitario Sulcis Iglesiente da incubo!".

"In qualità di sindaco del Comune di Calasetta, mi vergogno dello sfascio della Sanità Pubblica Sarda ma soprattutto di quella del mio territorio", scrive Puggioni, denunciando un sistema "che fa acqua dappertutto» e che, a suo avviso, non garantisce risposte adeguate a chi ha bisogno di cure.

Il sindaco racconta quindi quanto sarebbe accaduto all'Ospedale Sirai di Carbonia: "Più di 12 ore un paziente in attesa di consulto medico, esito TAC e quant' altro in una situazione nemmeno caotica. Non se ne può più".

L'appello è rivolto direttamente al direttore generale della Asl Sulcis Iglesiente, Paolo Cannas, e alla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. "Basta incontri e riunioni, scendete nei reparti e verificare quanto accade ed in quale situazione ci si trova", scrive, chiedendo che chi governa la sanità vada a vedere direttamente le condizioni in cui operano i servizi ospedalieri.

Nel suo intervento, Puggioni richiama anche il comportamento del personale sanitario, pur precisando che la critica non riguarda tutti: "Ricordo anche che chi fa il medico, l'infermiere o l'OSS, menomale che non tutti sono così, dovrebbe avere un po' più di amore nei confronti di chi purtroppo si trova costretto a recarsi in Ospedale non per passare un momento di svago ma per curare una patologia e nei confronti anche dei familiari che accompagnano il paziente".

Il post si chiude con un'esclamazione che riassume tutta la rabbia del primo cittadino: "Vergogna!!!!!!".

Una denuncia pubblica che riaccende i riflettori sulle criticità dell'assistenza sanitaria nel Sulcis-Iglesiente e sulle difficoltà vissute da pazienti e familiari quando si rivolgono ai servizi ospedalieri.