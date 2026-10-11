Tragedia nella serata di oggi a Sassari, dove un uomo di 54 anni, Massimo Oggiano, ha perso la vita dopo essere stato investito da una moto in via Rockefeller. L’incidente è avvenuto poco dopo le 21, nei pressi della caserma dei carabinieri.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, il pedone stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto dalla motocicletta, che sarebbe arrivata a velocità molto elevata.

In seguito all’impatto, il conducente è caduto sull’asfalto. Poi, dopo essersi reso conto della morte dell’uomo, sarebbe risalito in sella e si sarebbe diretto al pronto soccorso. Gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo all’ospedale Santissima Annunziata, dove si era recato per ricevere assistenza.