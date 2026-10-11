Papa Leone XIV ha comunicato che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere una lesione nodulare individuata recentemente a un polmone. L’annuncio è arrivato questa mattina durante la consueta benedizione domenicale, suscitando attenzione sulle condizioni di salute del Pontefice.

Secondo quanto riferito dall’agenzia Associated Press, la formazione sarebbe stata individuata nel corso di controlli medici di routine. Il Papa ha spiegato che la lesione è stata rilevata in una fase iniziale ed è circoscritta. L’intervento è previsto nei prossimi giorni, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla procedura chirurgica né sulla durata della convalescenza.

Il Pontefice, che ha 71 anni, non aveva finora reso note particolari problematiche di salute ed è conosciuto per mantenere uno stile di vita attivo. Resta da chiarire se l’operazione e il successivo periodo di recupero potranno avere ripercussioni sui suoi impegni pubblici.

Tra gli appuntamenti in programma figura il viaggio apostolico in America Latina, previsto dal 6 al 17 novembre, con tappe in Uruguay, Argentina e Perù. Al momento non è stato precisato se l’intervento comporterà modifiche al calendario della visita.