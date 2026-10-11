Tragedia nella serata di ieri lungo la strada statale 387, nel territorio di Soleminis, dove un violento scontro frontale tra due auto è costato la vita a una persona. L'incidente si è verificato intorno alle 21:40 e, dopo l'impatto, uno dei veicoli è stato avvolto dalle fiamme, provocando la morte del conducente.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte altre due persone, entrambe soccorse e trasferite in ospedale. Una è stata accompagnata al Brotzu di Cagliari, mentre l'altra è stata trasportata al Policlinico.

Restano da chiarire le cause dell'incidente e l'esatta dinamica dello scontro.

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